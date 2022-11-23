Число повторных обращений по безработице в США выросло до 1.55 млн

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 ноября, увеличилось на 17 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 240 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 223 тыс., пересмотрено с 222 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 5.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 226.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 ноября, выросло на 48 тыс. и составило 1.551 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.503 млн с 1.507 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 28.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.510 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 5 ноября, сократилось на 50.5 тыс. и составило 1.26 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.28 млн.