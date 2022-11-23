Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.4%.

В сентябре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.3% (пересмотрено с +0.4%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в октябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали нулевое изменение базового показателя после его снижения на 0.9% в сентябре (пересмотрено с (-0.5%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в октябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.8% в сентябре (пересмотрено с (-0.7%).

Аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя.