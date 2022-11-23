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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 ноября 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:42

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.7 млн барр.

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 18 ноября, сократился на 3.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 3.1 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 1.7 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 1.6 млн барр. до 390.5 млн барр, находясь на минимальном уровне за период с 1984 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.9 млн барр. и составили 24.7 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.1 млн барр. в сутки, как и на предыдущей неделе.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.8 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.1 млн барр.

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