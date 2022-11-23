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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 ноября 2022 г.Индексы PMI еврозоны в ноябре изменились разнон...
вчера 12:04

Индексы PMI еврозоны в ноябре изменились разнонаправленно

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в ноябре увеличился до 47.3% против 46.4% в октябре (пересмотрено с 46.6%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 46.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в ноябре сократился до 48.6% против 48.8% месяцем ранее (пересмотрено с 48.2%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 48.0%.

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