Индексы PMI еврозоны в ноябре изменились разнонаправленно

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в ноябре увеличился до 47.3% против 46.4% в октябре (пересмотрено с 46.6%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 46.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в ноябре сократился до 48.6% против 48.8% месяцем ранее (пересмотрено с 48.2%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 48.0%.