Индексы PMI в Великобритании в ноябре не изменились

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в ноябре составил 46.2, что совпало со значением в октябре (пересмотрено с 45.8).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 45.7.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в ноябре составил 48.8, что совпало со значением месяцем ранее (пересмотрено с 47.5).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 48.0.