Индексы PMI Германии в ноябре изменились разнонаправленно

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в ноябре увеличился до 46.7% против 45.1% в октябре (пересмотрено с 45.7). Аналитики прогнозировали снижение до уровня 44.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в ноябре сократился до 46.4% против 46.5% месяцем ранее (пересмотрено с 44.9%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 46.1%.