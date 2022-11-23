Курс доллара 60.5043   Курс евро 62.2850  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 ноября 2022 г.Индексы PMI Германии в ноябре изменились разнон...
вчера 11:33

Индексы PMI Германии в ноябре изменились разнонаправленно

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в ноябре увеличился до 46.7% против 45.1% в октябре (пересмотрено с 45.7). Аналитики прогнозировали снижение до уровня 44.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в ноябре сократился до 46.4% против 46.5% месяцем ранее (пересмотрено с 44.9%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 46.1%.

Другие новости

вчера
12:04
Индексы PMI еврозоны в ноябре изменились разнонаправленно
вчера
12:04
Продажи нового городского кроссовера "Москвич 3" начнутся в Москве в декабре
вчера
11:48
Индонезии требуется $179 млрд для развития нефтегазовой промышленности
вчера
11:34
АВТОЗАВОД "МОСКВИЧ" ВЫЙДЕТ НА ПОЛНУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ К 2027 ГОДУ - МАНТУРОВ
вчера
11:33
Индексы PMI Германии в ноябре изменились разнонаправленно
вчера
11:24
Минск в январе-октябре вывез по желдороге в порты РФ 4,3 млн т своих экспортных грузов
вчера
11:19
ПРОДАЖИ НОВОГО ГОРОДСКОГО КРОССОВЕРА "МОСКВИЧ 3" НАЧНУТСЯ В МОСКВЕ В ЯНВАРЕ, ПО ВСЕЙ РОССИИ - В МАРТЕ 2023 ГОДА - МАНТУРОВ
вчера
11:18
Индексы PMI Франции в ноябре изменились разнонаправленно
вчера
11:13
БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ УСКОРИЛИ РОСТ ДО 12%, ДОСТИГЛИ $1430 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ - ДАННЫЕ ICE
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.