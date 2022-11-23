Индексы PMI Франции в ноябре изменились разнонаправленно

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в ноябре увеличился до 49.1% против 47.2% в октябре (пересмотрено с 47.4%). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 46.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в ноябре сократился до 49.4% против 51.7% месяцем ранее (пересмотрено с 51.3%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 50.6%.