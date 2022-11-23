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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 ноября 2022 г.Индексы PMI Франции в ноябре изменились разнона...
вчера 11:18

Индексы PMI Франции в ноябре изменились разнонаправленно

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в ноябре увеличился до 49.1% против 47.2% в октябре (пересмотрено с 47.4%). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 46.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в ноябре сократился до 49.4% против 51.7% месяцем ранее (пересмотрено с 51.3%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 50.6%.

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