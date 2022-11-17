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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 16:50

Число повторных обращений по безработице в США выросло до 1.51 млн

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 ноября, сократилось на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 222 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 228 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 226 тыс., пересмотрено с 225 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 221 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 ноября, увеличилось на 13 тыс. и составило 1.507 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.494 млн с 1.493 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 31 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.482 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 29 октября, выросло на 24.3 тыс. и составило 1.29 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.61 млн.

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