Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 ноября

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за сентябрь;
03:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за октябрь;
10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за октябрь;
11:30 мск Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за октябрь;
16:30 мск Индекс цен производителей Канады за октябрь;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за сентябрь;
18:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за октябрь;
18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за октябрь;
18:00 мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США.