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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2022 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 16:40

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в октябре уменьшилось на 2.4%

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в октябре уменьшилось на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1526 тыс. в годовом исчислении против 1564 тыс. в сентябре.

Аналитики ожидали, что в октябре число выданных разрешений на строительство составит 1510 тыс.

По сравнению с октябрём 2021 года число выданных разрешений сократилось на 10.1%.

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