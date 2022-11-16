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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 ноября 2022 г.Объём промышленного производства в США в октябр...
сегодня 17:19

Объём промышленного производства в США в октябре сократился на 0.1%

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в октябре сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в сентябре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с октябрём 2021 года объём промышленного производства в США расширился на 3.3%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в октябре составил 79.9% против 80.1% в сентябре (пересмотрено с 80.3%). Годом ранее - в октябре 2021 года показатель составлял 78.6%.

В среднем за 1972-2021 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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