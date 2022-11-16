Цены на импорт в США в октябре снизились на 0.2%, цены на экспорт уменьшились на 0.3%

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в октябре снизились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.1% в сентябре (пересмотрено с (-1.2%).

Аналитики прогнозировали снижение октябрьского показателя на 0.5%.

По сравнению с октябрём 2021 года цены на импорт выросли на 4.2%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.3% после сокращения на 1.5% в сентябре (пересмотрено с (-0.8%).

По сравнению с октябрём 2021 года цены на экспорт выросли на 6.9%.