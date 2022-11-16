Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в октябре вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение на 1.0% после нулевого изменения в сентябре.

По сравнению с октябрём 2021 года показатель вырос на 8.3%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в октябре вырос на 1.3% после повышения на 0.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя базовых продаж на 0.5%.

По сравнению с октябрём 2021 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 9.0%.