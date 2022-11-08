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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 ноября 2022 г.Розничные продажи в еврозоне в сентябре увеличи...
вчера 13:04

Розничные продажи в еврозоне в сентябре увеличились на 0.4%

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в сентябре увеличился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в августе.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В годовом выражении объём розничных продаж в сентябре сократился на 0.6% по сравнению со снижением на 1.1% согласно прогнозам аналитиков. В августе объём розничных продаж сократился на 1.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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