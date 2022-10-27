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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 октября 2022 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:57

Объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре без учета военных заказов снизился на 0.7%

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.6%.

В августе объём заказов на товары длительного пользования снизился на 0.2%.

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре сократился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после его роста на 0.3% в августе (пересмотрено с +0.2%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в сентябре снизился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.8% в августе (пересмотрено с +1.3%).

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

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