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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 октября 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 16:03

Число повторных обращений по безработице в США составило 1.44 млн

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 октября, выросло на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 217 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 219 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 214 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 6.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 219 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 октября, увеличилось на 55 тыс. и составило 1.438 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения с 1.385 млн до 1.383 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 23 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.388 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 октября, сократилось на 2.4 тыс. и составило 1.22 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.83 млн.

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