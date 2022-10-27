ЕЦБ повысил ставки на 75 б.п. и изменил условия банковского рефинансирования

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 27 октября, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение повысить ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.). С 7 ноября 2022 года ключевая ставка рефинансирования составит 2.0%, ставка по кредитам ЕЦБ составит 2.25%, ставка по депозитам - 1.50%.

Регулятор предупредил о намерении продолжить повышение ставок, "чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%". В сопроводительном заявлении говорится, что инфляция в еврозоне остаётся "слишком высокой", достигнув в сентябре 9.9%. По мнению ЕЦБ, усиление ценового давления связано со "стремительным ростом цен на энергоносители и продукты питания в последние месяцы", сбоями в цепочках поставок, а также с восстановлением спроса после пандемии.

С целью более широкого процесса нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ решил с 23 ноября 2022 года скорректировать процентные ставки, применяемые в программе долгосрочного рефинансирования TLTRO III, и предложить банкам дополнительные даты добровольного досрочного погашения займов. При этом ставки по операциям TLTRO III будут индексироваться "в соответствии со средними применимыми ключевыми процентными ставками ЕЦБ за период до даты погашения или даты досрочного погашения каждой соответствующей непогашенной операции". Детали по операциям TLTRO III опубликованы в соответствующем пресс-релизе.

Кроме того, ставка вознаграждения за минимальные резервы, поддерживаемые банками в Евросистеме, будет установлена на уровне ставки по депозитам ЕЦБ.

ЕЦБ подтвердил, что намерен продолжать реинвестирование платежей по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенным в рамках предыдущей программы стимулирования APP, в течение неограниченного времени, пока это будет необходимо. Операции реинвестирования по антипандемической программе PEPP, завершенной в конце марта, будут продолжаться "по меньшей мере" до конца 2024 года. В любом случае, сворачивание портфеля, полученного в рамках PEPP, будет "управляемым во избежание нанесения ущерба денежно-кредитной политике".

При этом ЕЦБ продолжит "проявлять гибкость при реинвестировании" средств, полученных при погашении облигаций, которые оказались в портфеле ЕЦБ в рамках программы PEPP. Вероятно, ЕЦБ подразумевает введенный в конце июля механизм "Защитный инструмент трансмиссии" (TPI). В рамках TPI регулятор покупает облигации проблемных стран еврозоны на часть доходов, которые он получает от погашения долга экономически устойчивых членов еврозоны в попытке ограничить расширение спредов между бондами слабых и сильных стран. При этом объем покупок бондов в рамках TPI был объявлен неограниченным и "зависящим от серьезности рисков".

Регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе.