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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 октября

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

08:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;

11:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за октябрь;

11:55 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за октябрь;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за август;

16:00 мск Индекс цен на дома в США за август;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за октябрь;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за октябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за октябрь;

20:55 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера.

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