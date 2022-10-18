Курс доллара 61.7032   Курс евро 60.5300  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 октября 2022 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:08

Индекс деловой активности на рынке жилья США в октябре снизился, оставшись в области спада

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в октябре снизился до 38 пунктов в сравнении с 46 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали октябрьский показатель на уровне 43.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

Другие новости

вчера
18:37
Первый "терруарный паспорт" утвержден в России
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 октября
вчера
17:40
США не возражают против поставок зерна или удобрений РФ на мировые рынки – госдеп
вчера
17:21
Глава Волгоградской области и врио главы ЛНР обсудили будущие совместные проекты - власти
вчера
17:08
Индекс деловой активности на рынке жилья США в октябре снизился, оставшись в области спада
вчера
16:42
Российский рынок акций в ходе торговой сессии вторника показывает рост на 0,6%
вчера
16:34
ЕВРОКОМИССИЯ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕЕ УВЕДОМЛЯЛИ О ПЛАНЕ ЗАКУПАТЬ В ЕС ПАРТИИ ГАЗА ОТ 0,5 МЛРД КУБОМЕТРОВ - РЕЛИЗ
вчера
16:23
Объём промышленного производства в США в сентябре вырос на 0.4%
вчера
16:07
Госдума в I чтении корректирует механизм расчета страховых взносов в соцфонды
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.