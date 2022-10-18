Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в августе (пересмотрено с (-0.2%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с сентябрём 2021 года объём промышленного производства в США расширился на 5.3%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в сентябре составил 80.3% против 80.1% в августе (пересмотрено с 80.0%). Годом ранее - в сентябре 2021 года показатель составлял 77.4%.

В среднем за 1972-2021 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.