Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 октября

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август;

02:30 мск ВВП Китая за III квартал;

02:30 мск: Объем промышленного производства в Китае за август;

02:30 мск Объём инвестиций в основные средства в Китае за август;

02:30 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

02:30 мск Розничные продажи в Китае за август;

02:30 мск: Уровень безработицы в Китае за август;

09:00 мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за сентябрь;

09:00 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за сентябрь;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за сентябрь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, финал;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за сентябрь;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за сентябрь;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за сентябрь;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за сентябрь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за август;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Торговый баланс Китая за сентябрь;

N/A мск Торговый баланс Китая в долларах США за сентябрь.