Число рабочих мест вне с/х сектора США в сентябре выросло на 263 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 7 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре выросло на 263 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 265 тыс.

Данные по числу рабочих мест за август оставлены без пересмотра на уровне 315 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 288 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 280 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в сентябре заметный рост занятости происходил в сферах отдыха и гостеприимства и в здравоохранении.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 75.4 тыс., в сфере образовательных услуг - на 14.3 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 46 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли в прошлом месяце выросла на 83 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы сократился почти на 8 тыс. В розничной торговле число рабочих мест уменьшилось на 1.1 тыс., в оптовой торговле - увеличилось на 11.3 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников сократилось на 8 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 13 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 5 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 19 тыс. после повышения на 11 тыс. в августе. В обрабатывающем секторе число рабочих мест повысилось на 22 тыс. после расширения на 27 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест увеличилось на 2.6 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 0.4 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест сократилось на 25 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с сентябрём 2021 года число госслужащих увеличилось на 75 тыс. до 22.3 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в сентябре снизился на 0.2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.5%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.7%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц сократилось на 261 тыс. до 5.75 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в сентябре увеличилось на 204 тыс. до 158.94 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 229 тыс. до 99.67 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 57 тыс. до 164.69 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы понизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.3%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с сентябрём 2021 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан сократилась на 480 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в сентябре уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 70 тыс. до 1.07 млн, составив 18.5% от общего числа безработных против 18.8% месяцем ранее и 36.7% в августе 2021 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 225 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.5 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, увеличилось на 326 тыс. до 132.66 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 7 тыс. до 26.23 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 306 тыс. до 3.84 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.7% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в сентябре 2021 года альтернативный уровень безработицы составлял 8.5% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в сентябре составила 34.5 часа, не изменившись по сравнению с августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 32.46 долл против 32.36 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.0% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.1%.

Средняя недельная заработная плата в сентябре увеличилась до 1119.87 долл в сравнении с 1116.42 долл месяцем ранее.