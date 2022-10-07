Курс доллара 61.2475   Курс евро 59.9756  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости7 октября 2022 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:03

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 0.6%

Москва, 7 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в июле.

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 1.3%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.5% в июле (пересмотрено с (-1.4%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в августе составил 1.31 в сравнении с 1.21 годом ранее.

Другие новости

вчера
17:57
Работа украинского газового коридора выгодна ЕС и США – советник главы "Газпром экспорт"
вчера
17:50
Голикова: число безработных в РФ снизилось на 25 тыс за две недели, до 621,4 тыс
вчера
17:14
Жители Германии стали меньше покупать – Destatis
вчера
17:05
НЕЖЕЛАНИЕ ДАНИИ ПРИВЛЕКАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РФ К РАССЛЕДОВАНИЮ ЧП НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" ПОДРЫВАЕТ ДОСТОВЕРНОСТЬ ЕГО ИТОГОВ – ДИПМИССИЯ РФ В КОПЕНГАГЕНЕ
вчера
17:03
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 0.6%
вчера
16:42
Рубль днем падает к евро и в меньшей степени – к доллару
вчера
16:30
Число рабочих мест вне с/х сектора США в сентябре выросло на 263 тыс. (расширенное сообщение)
вчера
16:12
Минсельхоз разработал стратегию развития органического сельхозпроизводства РФ до 2030 года
вчера
15:57
Уход зарубежных поставщиков с рынка РФ нарастит отечественные мощности - Минпромторг РФ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.