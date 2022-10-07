Москва, 7 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в июле.

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 1.3%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.5% в июле (пересмотрено с (-1.4%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в августе составил 1.31 в сравнении с 1.21 годом ранее.