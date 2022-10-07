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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 октября 2022 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:40

Средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре не изменилась, средние зарплаты умеренно выросли

Москва, 7 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре составила 34.5 часа, не изменившись по сравнению с августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 32.46 долл против 32.36 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.0% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.1%.

Средняя недельная заработная плата в сентябре увеличилась до 1119.87 долл в сравнении с 1116.42 долл месяцем ранее.

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