Курс доллара 60.8685   Курс евро 60.2110  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 сентября 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.1 млн барр.

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 16 сентября, вырос на 1.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали повышение запасов нефти на 2.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.2 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 6.9 млн барр. до 427.2 млн барр, находясь на минимальном уровне за период с 1984 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.4 млн барр. и составили 25.0 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.1 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн барр., запасы бензина расширились на 3.2 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.5 млн барр.

Другие новости

вчера
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ СНИЗИЛСЯ В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ СРЕДЫ НА 3,83% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 22 сентября
вчера
18:29
США ПРИЗЫВАЮТ ВСЕ СТРАНЫ НЕ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ПОСТАВКАМ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, НЕ СОЗДАВАТЬ ИЗБЫТОЧНЫХ ЗАПАСОВ ЗЕРНА – БАЙДЕН
вчера
18:07
Аукционы по размещению ОФЗ не состоялись из-за ухудшения конъюнктуры рынка - эксперт
вчера
17:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.1 млн барр.
вчера
17:20
Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели
вчера
17:17
Доступ к авторизации и сервисам на портале "Госуслуги" восстановлен
вчера
17:12
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе сократились на 0.4% (расширенное сообщение)
вчера
17:07
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе сократились на 0.4%
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.