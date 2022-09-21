Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.1 млн барр.

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 16 сентября, вырос на 1.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали повышение запасов нефти на 2.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.2 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 6.9 млн барр. до 427.2 млн барр, находясь на минимальном уровне за период с 1984 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.4 млн барр. и составили 25.0 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.1 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн барр., запасы бензина расширились на 3.2 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.5 млн барр.