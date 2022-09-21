Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 22 сентября

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за III квартал;
00:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за август;
00:45 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
00:45 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;
10:30 мск Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;
11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за июль;
15:30 мск: Платёжный баланс США за II квартал;
17:00 мск Индекс потребительского доверия в еврозоне за сентябрь;
10:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за август;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.