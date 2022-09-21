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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 22 сентября

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за III квартал;

00:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за август;

00:45 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

00:45 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

10:30 мск Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за июль;

15:30 мск: Платёжный баланс США за II квартал;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в еврозоне за сентябрь;

10:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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