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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 сентября 2022 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 17:12

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе сократились на 0.4% (расширенное сообщение)

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в августе сократились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.80 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали августовские продажи на уровне 4.69 млн домов.

По сравнению с августом 2021 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 19.9%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 389.5 тыс. долл, повысившись на 7.7% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу августа составили 1.28 млн доступных покупателям домов, сократившись на 1.5% по сравнению с июлем и не изменившись по сравнению с августом 2021 года. В данный момент, как и в июле, потребовалось бы 3.2 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.6 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в августе в среднем составил 16 дней в сравнении с 14 в июле (исторический минимум) и 17 днями в августе 2021 года. При этом 81% проданных в августе 2022 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

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