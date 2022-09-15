Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в августе сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.5% в июле (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.1%.

По сравнению с августом 2021 года объём промышленного производства в США расширился на 3.7%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в августе составил 80.0% против 80.2% в июле (пересмотрено с 80.3%). Годом ранее - в августе 2021 года показатель составлял 78.2%.

В среднем за 1972-2021 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.