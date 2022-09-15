Число повторных обращений по безработице в США составило 1.4 млн

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 сентября, снизилось на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 213 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 218 тыс., пересмотрено с 222 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 8 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 224 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 сентября, увеличилось на 2 тыс. и составило 1.403 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения с 1.473 млн до 1.401 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 7.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.413 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 27 августа, сократилось на 23.4 тыс. и составило 1.39 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 12.1 млн.