Объём товарно-материальных запасов компаний США в июле вырос на 0.6%

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июле вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после увеличения на 1.4% в июне.

Объём продаж товарно-материальных запасов в июле по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0.9% с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.2% в июне (пересмотрено с +1.3%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.32 против 1.30 в июне и 1.26 годом ранее.