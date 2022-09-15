Курс доллара 59.6663   Курс евро 59.6196  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 сентября

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: ВВП Новой Зеландии за II квартал;

02:50 мск Торговый баланс Японии за август;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за август;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за август;

04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июнь;

09:00 мск Индекс оптовых цен в Германии за август;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, финал;

11:30 мск Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за II квартал;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июль;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за август;

15:30 мск Розничные продажи в США за август;

15:30 мск Цены на импорт в США за август;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за сентябрь;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за сентябрь;

16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за август;

16:15 мск Объём промышленного производства в США за август;

17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за июль;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

Другие новости

вчера
10:04
РОСНЕФТЬ СУМЕЛА ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СТАБИЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ I ПОЛУГОДИЯ, НЕСМОТРЯ НА БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДАВЛЕНИЕ И НЕЗАКОННЫЕ САНКЦИИ - СЕЧИН
вчера
10:01
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РОСНЕФТИ ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛА НА 13,1%, ДО 432 МЛРД РУБ - КОМПАНИЯ
вчера
10:00
Индекс оптовых цен в Германии в августе увеличился на 0.1%
вчера
09:46
Более 11,5 тыс самозянятых зарегистрировались с помощью службы занятости Москвы в 2022 г
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 сентября
вчера
09:29
Московская биржа расширила до 65 число акций, недоступных для КИК из недружественных стран
вчера
08:42
Власти РФ обдумывают введение экспортной пошлины на уголь - СМИ
вчера
08:04
ПОВТОР - Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП на 2022 г на 0,5 п.п. - до 2,4%
вчера
07:48
КНР к 2030 г хочет довести долю атомной энергии в структуре энергетики страны до 10%
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.