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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 сентября

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за II квартал;

02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июль;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за июль, финальный отчет;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за август;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за август;

09:00 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за август;

09:00 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за август;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за август;

11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за июль;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за август;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за август;

15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за август;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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