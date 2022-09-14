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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2022 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в а...
вчера 10:04

Индекс потребительских цен в Великобритании в августе вырос на 9.9%

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в августе вырос на 9.9% в годовом выражении после роста на 10.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 10%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в августе в годовом выражении вырос на 6.3% после повышения на 6.2% в июле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.2%.

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