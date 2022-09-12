Курс доллара 60.4568   Курс евро 61.3127  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 сентября

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за III квартал;

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за август;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за сентябрь;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за август;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, финал;

09:00 мск Изменение числа безработных в Великобритании за август;

09:00 мск Средняя заработная плата в Великобритании за июль;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июль;

09:30 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за август;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за сентябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за сентябрь;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за август;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за август;

15:30 мск Индекс потребительских цен в США за август;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за август;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

Другие новости

вчера
20:23
Власти Крыма намерены ввести выплаты детям погибших на Украине военных
вчера
19:55
Англоязычная программа магистратуры РАНХиГС попала в топ-15 международного рейтинга
вчера
19:11
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 60,24 руб, евро – до 60,8 руб
вчера
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ВЫРОС В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ ПОНЕДЕЛЬНИКА НА 0,97% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 сентября
вчера
18:18
Новые Apple Watch и AirPods Pro 2 появятся в РФ в октябре, как и iPhone 14 - маркетплейс
вчера
17:18
ФАС разрешила БКХ "Коломенский" купить хлебобулочный завод "Волжский пекарь"
вчера
16:48
Путин: бюджет должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается РФ
вчера
16:20
Поисковая страница "Яндекса" теперь переадресует пользователей на ya.ru
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.