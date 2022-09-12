Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 сентября

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за III квартал;
02:50 мск Индекс цен производителей Японии за август;
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за сентябрь;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за август;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, финал;
09:00 мск Изменение числа безработных в Великобритании за август;
09:00 мск Средняя заработная плата в Великобритании за июль;
09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июль;
09:30 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за август;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за сентябрь;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за сентябрь;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за август;
15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за август;
15:30 мск Индекс потребительских цен в США за август;
20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за август;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.