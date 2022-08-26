Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (55.1) и составил 58.2.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 55.3.

В июле значение индекса составило 51.5.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце августа составил 4.8% в сравнении с 5.0% в начале месяца.