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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 августа 2022 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:14

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (55.1) и составил 58.2.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 55.3.

В июле значение индекса составило 51.5.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце августа составил 4.8% в сравнении с 5.0% в начале месяца.

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