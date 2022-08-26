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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 августа 2022 г.Годовые темпы роста базовой инфляции в США в ию...
вчера 15:36

Годовые темпы роста базовой инфляции в США в июле замедлились до 4.6%

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В июне темпы роста базовой инфляции составили 0.6%.

В годовом сравнении индекс core PCE в июле вырос на 4.6% в сравнении с +4.8% в июне.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в июле вырос на 6.3% в годовом сравнении, замедлив темпы повышения с 6.8% месяцем ранее.

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