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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 августа 2022 г.Личные доходы американских потребителей в июле ...
вчера 15:34

Личные доходы американских потребителей в июле увеличились на 0.2%, потребительские расходы выросли на 0.1%

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в июне (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.6%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.3%.

Личные расходы американских потребителей в июле выросли на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в июне (пересмотрено с +1.1%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в июле на 0.5%.

Норма сбережений в июле составила 5.0%, как и месяцем ранее (пересмотрено с 5.1%).

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