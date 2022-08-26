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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 августа 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 августа

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за август;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за сентябрь;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за июль;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июль;

15:30 мск Личные расходы потребителей в США за июль;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за июль;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за июль;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за июль, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, финал;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.

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