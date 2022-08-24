Курс доллара 60.0924   Курс евро 59.8784  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 августа 2022 г.Аналитики ожидают умеренного снижения коммерчес...
24.08.2022 17:20

Аналитики ожидают умеренного снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 19 августа.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.5 млн барр., запасы бензина сократились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.8 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5.6 млн барр., запасы бензина выросли на 0.27 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.1 млн барр.

Другие новости

24.08.2022
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 августа
24.08.2022
17:54
Иран и Россия подпишут соглашение о своповых поставках газа в ближайшее время – миннефти
24.08.2022
17:50
Британские супермаркеты стирают срок годности с ряда продуктов питания - СМИ
24.08.2022
17:34
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.3 млн барр.
24.08.2022
17:20
Аналитики ожидают умеренного снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели
24.08.2022
17:06
Число обращений к финуполномоченному в РФ в I полугодии сократилось на 18,1%
24.08.2022
17:05
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июле снизился на 1%
24.08.2022
16:45
РЖД запускают более 730 рейсов дополнительных поездов для вывоза отдыхающих с юга
24.08.2022
16:29
Пассажиропоток аэропорта "Пулково" по итогам 2022 г может возрасти на 3-4%
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.