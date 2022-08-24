Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июле снизился на 1%

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в июле снизился на 1.0% по сравнению с июньским значением, достигнув 89.8.
Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.
Аналитики прогнозировали снижение показателя на 4.0%.
По сравнению с июлем 2021 года индекс упал на 19.9%.
Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в июле, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.