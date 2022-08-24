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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 августа 2022 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
24.08.2022 15:36

Объём заказов на товары длительного пользования в США в июле не изменился

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.9%.

В июне объём заказов на товары длительного пользования вырос на 2.0% (пересмотрено с +1.9%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после его роста на 0.4% в июне (пересмотрено с +0.3%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июле вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.9% в июне (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

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