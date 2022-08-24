Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 августа

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июль;

09:00 мск: ВВП Германии за II квартал, финал;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за август;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за август;

14:30 мск Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, предварительно;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.