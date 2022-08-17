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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 августа 2022 г.Объём розничных продаж в США в июле не изменился
вчера 15:34

Объём розничных продаж в США в июле не изменился

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после его роста на 0.8% в июне (пересмотрено с +1.0%).

По сравнению с июлем 2021 года показатель вырос на 10.3%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в июле вырос на 0.4% после увеличения на 0.9% месяцем ранее (пересмотрено с +1.0%).

Аналитики прогнозировали снижение июльского показателя на 0.1%.

По сравнению с июлем 2021 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 12.3%.

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