Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после его роста на 0.8% в июне (пересмотрено с +1.0%).
По сравнению с июлем 2021 года показатель вырос на 10.3%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в июле вырос на 0.4% после увеличения на 0.9% месяцем ранее (пересмотрено с +1.0%).
Аналитики прогнозировали снижение июльского показателя на 0.1%.
По сравнению с июлем 2021 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 12.3%.