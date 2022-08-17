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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 августа 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 августа

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за II квартал;

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за II квартал;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июнь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за июль;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

05:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за июль;

09:00 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за июль;

09:00 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за июль;

09:00 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за июль;

09:00 мск Индекс розничных цен в Великобритании за июль;

11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;

12:00 мск ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

12:00 мск Уровень занятости в еврозоне за II квартал, предварительный отчёт;

15:30 мск Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за июль;

15:30 мск Розничные продажи в США за июль;

16:30 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за июнь;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:20 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за I квартал.

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