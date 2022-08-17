Индекс потребительских цен в Великобритании в июле вырос на 10.1%

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в июле вырос на 10.1% в годовом выражении после роста на 9.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 9.8%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в июле в годовом выражении вырос на 6.2% после повышения на 5.8% в июне.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 5.9%.