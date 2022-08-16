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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 августа 2022 г.Объём промышленного производства в США в июле в...
вчера 16:23

Объём промышленного производства в США в июле вырос на 0.6%

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июле вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после сохранения неизменным в июне (пересмотрено с (-0.2%).

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.3%.

По сравнению с июлем 2021 года объём промышленного производства в США расширился на 3.9%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июле составил 80.3% против 79.9% в июне (пересмотрено с 80.0%). Годом ранее - в июле 2021 года показатель составлял 78.2%.

В среднем за 1972-2021 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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