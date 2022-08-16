Курс доллара 61.4247   Курс евро 62.3551  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 августа 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 августа

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за II квартал;

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за II квартал;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июнь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за июль;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

05:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за июль;

09:00 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за июль;

09:00 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за июль;

09:00 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за июль;

09:00 мск Индекс розничных цен в Великобритании за июль;

11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;

12:00 мск ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

12:00 мск Уровень занятости в еврозоне за II квартал, предварительный отчёт;

15:30 мск Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за июль;

15:30 мск Розничные продажи в США за июль;

16:30 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за июнь;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:20 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за I квартал.

Другие новости

вчера
21:03
СТОИМОСТЬ НЕФТИ МАРКИ BRENT ОПУСТИЛАСЬ НИЖЕ $92 ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ С 18 ФЕВРАЛЯ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
вчера
19:43
Дробление акций Tesla не несет для инвесторов РФ дополнительных рисков - "СПБ Биржа"
вчера
19:02
КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ВТОРНИКА СНИЗИЛСЯ НА 32 КОП, ДО 60,9 РУБ, ЕВРО - НА 23 КОП, ДО 62,12 РУБ – ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
вчера
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ВЫРОС ПО ИТОГАМ ВТОРНИКА НА 2% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 августа
вчера
18:20
Миллионы британцев отказываются от покупки продуктов ради экономии - опрос
вчера
17:04
Советник премьера Венгрии рассказал об успешном заполнении газохранилищ на фоне стран ЕС
вчера
16:23
Объём промышленного производства в США в июле вырос на 0.6%
вчера
16:10
Биржевые цены на газ в Европе перешагнули $2600 впервые с начала марта
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.