Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июле уменьшилось на 1.3%

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в июле уменьшилось на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1674 тыс. в годовом исчислении против 1696 тыс. в июне (пересмотрено с 1685 тыс.).

Аналитики ожидали, что в июле число выданных разрешений на строительство составит 1650 тыс.

По сравнению с июлем 2021 года число выданных разрешений выросло на 1.1%.