Курс доллара 60.2031   Курс евро 61.2171  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июля 2022 г.Годовые темпы роста базовой инфляции в США в ию...
сегодня 15:40

Годовые темпы роста базовой инфляции в США в июне ускорились до 4.8%

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июне вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В мае темпы роста базовой инфляции составили 0.3%.

В годовом сравнении индекс core PCE в июне вырос на 4.8% в сравнении с +4.7% в мае.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в июне вырос на 6.8% в годовом сравнении против +6.3% в мае.

Другие новости

сегодня
16:50
Газ после пожара на магистрали "Бухара – Урал" поставляется по плану - "Газпром трансгаз"
сегодня
16:32
Российский рынок акций умеренно растет на 0,5% в ходе торгов пятницы
сегодня
16:06
Минсельхоз РФ прорабатывает вопрос увязки субсидий на зерновые с агрострахованием
сегодня
15:43
Эксперт отметил наличие дефицита в РФ значительной части комплектующих для ноутбуков
сегодня
15:40
Годовые темпы роста базовой инфляции в США в июне ускорились до 4.8%
сегодня
15:38
Личные доходы американских потребителей в июне увеличились на 0.6%, потребительские расходы выросли на 1.1%
сегодня
15:19
ЗОЛОТОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ КУМТОР ОКОНЧАТЕЛЬНО ПЕРЕШЛО В СОБСТВЕННОСТЬ КИРГИЗИИ - ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА
сегодня
15:06
Кабмин РФ продлил на два года льготы по страховым взносам резидентам ТОСЭР в моногородах
сегодня
14:54
Представители МИД Киргизии и РФ обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.