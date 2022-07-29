Годовые темпы роста базовой инфляции в США в июне ускорились до 4.8%

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июне вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В мае темпы роста базовой инфляции составили 0.3%.

В годовом сравнении индекс core PCE в июне вырос на 4.8% в сравнении с +4.7% в мае.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в июне вырос на 6.8% в годовом сравнении против +6.3% в мае.