Личные доходы американских потребителей в июне увеличились на 0.6%, потребительские расходы выросли на 1.1%

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июне выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в мае (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.5%.

Реальные располагаемые доходы сократились на 0.3%.

Личные расходы американских потребителей в июне выросли на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в мае (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в июне на 0.9%.

Норма сбережений в июне составила 5.1% против 5.5% месяцем ранее.