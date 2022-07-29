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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июля 2022 г.Личные доходы американских потребителей в июне ...
сегодня 15:38

Личные доходы американских потребителей в июне увеличились на 0.6%, потребительские расходы выросли на 1.1%

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июне выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в мае (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.5%.

Реальные располагаемые доходы сократились на 0.3%.

Личные расходы американских потребителей в июне выросли на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в мае (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в июне на 0.9%.

Норма сбережений в июне составила 5.1% против 5.5% месяцем ранее.

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